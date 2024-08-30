台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右），30日上午同台宣傳雙北Youbike2.0E正式啟用，並於會前接受媒體訪問。（丁上程攝）

京華城容積獎勵爭議，起源於國民黨議員應曉薇在與時任市長柯文哲「便當會」期間，替威京集團主席沈慶京陳情為起源。因此外界也關注，沿用「便當會」模式的現任市長蔣萬安，是否會調整便當會的運作模式？對此蔣30日上午受訪時表示，原則上仍會照上任之後的模式，跟議會共同推動相關的市政。

民眾黨主席柯文哲在擔任台北市長期間，每個會期都會與各黨派議員，以質詢組為單位「便當會」，一開始目的相當單純，僅是與各個議員吃便當，並聽取市政相關建議。不過到後來變成一對一聽取個別議員的意見，並列專案處理。應曉薇陳情京華城案，也是透過一對一便當會時討論。

而現任市長蔣萬安上任後，一度取消「便當會」制度，但在農曆年後又再度恢復，且是以質詢組為單位，與各黨派議員討論市政。唯一差別則不是吃便當，而是喝下午茶、吃點心。

蔣萬安30日上午出席YouBike2.0E啟用記者會時，也被問到是否會調整「便當會」制度，蔣則表示，都會照上任之後的模式來跟議會共同推動相關的市政。