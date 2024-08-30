晚間7點40分左右，陳佩琪被約談結束，被移送北檢複訊。（圖賴佩璇攝）

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署今（30）日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、以及包括柯妻陳佩琪、彭的謝姓妻子2名證人。晚間7點40分左右，陳佩琪被約談結束，被移送北檢複訊，全程不發一語。

「館長」陳之漢曾經在直播放話，稱柯文哲若被搜索、帶回，他將帶人包圍地檢；對此，轄區警方不敢大意，下午隨即在北檢外架設2層圍欄，間隔至少1公尺，以防有心民眾聚集滋事。

北檢今天由忠組主任檢察官江貞諭與廉政署副署長林漢強2人親自帶隊搜索柯文哲住處，另忠組出動6名檢肅黑金檢察官分赴各地搜索，僅承辦的檢察官林俊言留守北檢。

檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率是否有違背法令，涉及圖利罪，30日以證人身份約談柯文哲太太陳佩琪（前中），隨後移往北檢複訊。（趙雙傑攝）

據了解，檢廉本週就曾召開專案會議，預計近日將搜索約談柯文哲說明，由於涉案的北市議員應曉薇27日突然有意出境香港，檢廉緊急拘提她到案，因此提前收網，在並28日兵分48路展開大搜索。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民3人之際，廉政署另召開勤前會議，安排搜索柯文哲的細節，3人30日獲北院裁准。

檢廉一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲。檢廉將在搜索柯文哲結束後，將柯文哲帶回廉政署偵訊，稍晚將移送北檢複訊。