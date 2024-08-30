民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內護航京華城容積率案，檢廉今天(30日)兵分10路搜索，並約談柯文哲。中天新聞針對「京華城案延燒，檢廉30日兵分10路，大動作搜索柯家、柯辦，柯文哲也被帶回偵訊」進行街訪，有一個年輕人坦言，「我還是相信他，有點錯愕，他應該是不會貪汙」。還有年輕人竟表示，「柯文哲被帶走了，酷喔、讚喔，他那麼聰明的人要這麼容易被陷害，應該很難」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(30日)派出記者針對「京華城案延燒，檢廉30日兵分10路，大動作搜索柯家、柯辦，柯文哲也被帶回偵訊」進行街訪，一位正妹表示，「蛤，你說柯文哲被帶走，他是不是要被關，有點意外啦，怎麼會被帶走？」一個男生則坦言，「我還是相信他，有點錯愕，他應該是不會貪汙，但是京華城案他是市長，所以一定跟他有關係」。

也有一個女生直言，「我覺得的確要被帶走，因為太多線索、太多證據了，而且他身為一個政治人物，之前也參加過總統大選，未來是想要擔任總統角色的話，我認為絕對是必要的」。

更有年輕人認為，「清者自清，如果他真的沒有做的話，就不用怕被抓走」、「柯文哲被帶走了，酷喔、讚喔，他那麼聰明的人要這麼容易被陷害，應該很難」、「我覺得他蠻清廉的，所以應該是他底下的人沒有做好事情」。

有一位婦人在聽到柯文哲被約談時不禁表示，「說不定有什麼誤會」。也有一個婦人驚訝表示，「蛤，怎會這樣子？」