美國愛荷華州達文波特市發生一起警員當街射殺寵物狗的事件，震驚社會，引發爭議。根據報導，事發於8月21日，當時警方接獲通報，有四隻疑似具有攻擊性的狗隻在街頭亂竄，警員博克（Ethan Bock）隨即前往處理。然而，當博克抵達現場時，附近一戶人家的黑狗，因發現有陌生人接近，立即越過草坪，對著博克狂吠不止。

據英國《每日郵報》報導，現場監視器畫面顯示，博克試圖以手勢制止這隻黑狗，然而，該戶女飼主與兩名年幼的兒子驚慌失措，急忙上前試圖阻止，但不料博克迅速掏出佩槍，在短短三秒內連開兩槍，黑狗應聲倒地，隨後痛苦地跑回家門口，最後不幸死亡。

此慘劇讓在場的女飼主崩潰失聲，兩名年幼的孩子更是嚇得淚流滿面。更令人不寒而慄的是，這已非博克首次「處決」寵物狗。約一個月前，他曾駕駛警車撞死一隻與主人外出散步的狗，當時還冷冷地對主人表示，「這就是為什麼你應該用狗繩拴好自己的狗。」

針對此次事件，達文波特警局表示，已對博克的行為展開全面調查。社會輿論紛紛譴責，質疑警員是否濫用職權、過度執法，要求警方給出合理解釋。