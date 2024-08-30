女星楊千霈自《我猜我猜我猜猜猜》發跡，隨後進入演藝圈跨足演員、主持領域，都獲得不錯的成績。她2016年與老公結婚後，育有2女，但她今（30）日卻透露，大女兒因左腿脛骨斷成兩半，必須坐輪椅上學，瞬間引來大家關心。

楊千霈30日在社群透露，這2週是大女兒左腿脛骨斷成兩半最艱苦的時候，她也放下手邊一切安排陪伴在一旁，大女兒從每天尖叫崩潰哭鬧，到逐漸穩定接受事實，即使內心多麼沮喪、失落，依然堅強地擠出自信笑容。

楊千霈愛女小腿脛骨斷裂，坐輪椅上學。（圖／臉書 楊千霈 Pink Yang）

楊千霈說道，今日是大女兒的開學日，小女兒難得早起想陪姐姐上學，「平時相愛相殺的姊妹，又打又鬧到教室還要愛的抱抱」，可愛的一幕讓楊千霈看得感到欣慰。最後楊千霈提到，大女兒到學校後似乎有些不安與緊張，因此向愛女喊話：「Don‘t worry. 我們一起渡過難關哦。」貼文一出，吸引不少粉絲與圈內好友送上祝福，祈禱大女兒能早日康復。

事實上，楊千霈日前就透露大女兒左腿脛骨斷裂，甚至前5天只能待在床上休息，不過女兒的傷勢及心情看起來有逐漸恢復，現在已能適應輪椅及枴杖，雖然還是有些不便，但母女倆抱持著樂觀態度，勢必能一同度過這煎熬的時刻。