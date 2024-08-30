今年5月遇刺生還的斯洛伐克總理費科（Robert Fico）週四（29）於「斯洛伐克民族起義日」（Slovenské národné povstanie）80週年紀念活動上發表談話，談及國際秩序變遷與歐洲的自我反思。談話中，他感嘆說歐洲人總有一種特殊的傾向：「我們最對」。

斯洛伐克社會民主黨（SMER）29日上傳了費科本次談話，期間他感嘆了當前的世界局勢，他指出，二戰結束後的幾十年間，國際關係由當時非常睿智且有能力的一群世界領袖們所創造的空間中發展。然而，今天他遺憾地表示，這些既定的規則已經不再適用，國際秩序已經變成一場無規則的殘酷鬥爭，冷戰期間設立的紅線正被不斷跨越。

費克指出：「我們歐洲人也不是毫無責任。值得注意的是，歐洲人有一種特殊的傾向，我們總是覺得自己有特權為他人做決定，並且（自身）經常掉進這個陷阱。」

他感嘆歐洲人總認為自己有權決定什麼是對的、什麼是錯的，並告訴別人：「你應該這樣做」、「你不能寫這個」、「你不能說那個」，甚至是「你不能參加奧運競賽」。

費科認為，這些做法是危險的，而歐洲人們生活在一種幻覺中，以為世界無法在沒有這種幻覺的情況下生存。如果有人有主權或獨立的意見，這些意見馬上就會被壓制。歐洲人天真地認為，制裁就能解決整個世界的問題。