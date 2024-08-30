8月30日 一分鐘強弱勢股 20:242024/08/30 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗縣府助弱勢家庭學子暑期工讀 23日舉辦成果發表 基隆北聖宮普度 供品捐贈弱勢家庭 光天化日闖北市工地偷電纜 竊賊辯：報復欠工資包商 #一分鐘 #弱勢 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東金樽漁港釣客撿竿落海 海巡署迅速救援 18:072024/08/22 社會 左鎮噶居寺發放百桌普渡物資 助4偏鄉弱勢共1270人受惠 14:262024/08/19 寶島 百名美髮師組義剪團隊 做公益15年「繼續剪下去」 10:082024/08/23 生活 台中客運自撞司機亡！二度就業有高血壓病史 發車5分鐘就出事 12:102024/08/28 社會 滴妹遇「地震猛搖」躲桌底堅持做1事 阿滴驚呼：好狠 23:322024/08/15 娛樂 新北萬里區「五福齊航」發愛心物資 溫暖800戶弱勢家庭 14:482024/08/22 寶島 日本大分縣來台招商 知事化身超級推銷員推廣半導體合作、觀光旅遊 11:002024/08/27 生活 履行競選政見 謝國樑推弱勢關懷3政策 09:562024/08/28 政治 GoShare新服務「暫停模式」9／2上線 費率改每分鐘1元 10:022024/08/21 生活 150萬善款助學！新北攜手企業助弱勢學子圓夢 15:522024/08/17 寶島 大陸「博物館熱」爆亂象！1帳號1個月參觀7000次三星堆 08:002024/08/28 兩岸 千人凱道前抗議 「政府為何不要百億加熱菸捐？」 13:012024/08/29 社會 武德宮中元普渡再創新高！9536桌普品全台捐 愛心滿滿 17:572024/08/17 寶島 不滿交通部推刷卡機！號召百輛遊覽車包圍 警公布交管措施 14:512024/08/24 社會 巴基斯坦西南部混亂 兩起嚴重槍擊至少31人死亡 16:572024/08/26 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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