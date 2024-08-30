美國國家安全顧問沙利文結束訪華後，中美雙方約定拜登與習近平在近期通話，由於美國大選充滿不確定因素，中美關係未來處境受各方關切。上海復旦大學美國專家吳心伯表示，美國總統大選和政權交接有很多不確定，川普做事很極端，不可預測且不計後果，若當選對中國更糟。

《德國之聲》就即將來臨的美國大選對中美關係影響訪問復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，去年王毅副主任訪問華盛頓的時候，拜登總統也見了他，所以這次蘇利文來北京，習近平也接見，這是外交上對等禮節。另外也表明這次蘇利文跟王毅的戰略溝通還是有建設性、有價值的。

吳心伯表示，從中方的角度，首先是表達了對美國對台政策、南海政策，還有在經貿科技上對華打壓的關切；第二，中方在會談中也談到了希望跟美方推進的各種合作領域。美方也在會談中表達了他們關切的一系列問題，還有就是雙方都同意接下來安排兩國領導人通話和見面。

至於拜登卸任之前是否還會與習近平會面，吳心伯認為，有這種可能性，11月的亞太經合會（APEC）和G20領導人峰會，都可能是舉行雙邊會晤的場合。

對於美國總統大選的選情，吳心伯指出，如果哈里斯當選，她的對華政策會大致上延續拜登的路線。其實無論是拜登還是川普的對華政策，從中國的角度看是「兩害相權取其輕」，目前看來川普的對華政策「壞」的成分更多一些。

吳心伯明確表示，川普的對華政策從上一個任期就可以看出來，他做事很極端，而且不可預測，也不計後果。中美這兩個大國的關係如果是用這種方式處理的話，不僅不符合中國的利益，對美國和其它很多國家的利益都會帶來負面影響。

他說，如果川普上台，南海問題他可能就不是那麼在意，也就是說他未必會幫菲律賓，即使在台灣問題上，川普可能更多也是把它當作一張牌，來為美國謀取好處。

至於在科技與貿易政策上，吳心伯表示，川普主要的經貿政策顧問基本都主張在經貿上跟中國脫鉤，要升級關稅戰，如果發生這種情況，中美經貿關係會受到非常大的衝擊，也會影響到全球範圍供應鏈和產業鏈。