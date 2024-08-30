基隆市政府推出全新「基隆恐龍AR生態園區」，從三角龍、伶盜龍到暴龍等等都可以透過螢幕躍然於眼前。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府推出全新「基隆恐龍AR生態園區」，從三角龍、伶盜龍到暴龍等等都可以透過螢幕躍然於眼前。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府推出全新「基隆恐龍AR生態園區」，從三角龍、伶盜龍到暴龍等等都可以透過螢幕躍然於眼前。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府推出全新「基隆恐龍AR生態園區」，從三角龍、伶盜龍到暴龍等等都可以透過螢幕躍然於眼前。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府去年在基隆港東岸麗都蝶客花園「與鯨鯊共游AR」活動大受好評，今年再度推出全新「基隆恐龍AR生態園區」，並於今（30）日下午2點在潮境公園試營運開幕。基市府產發處表示，本次恐龍生態園區相當獨特，從三角龍、伶盜龍到暴龍等等都可以透過螢幕躍然於眼前，試營運期間將會陸續開放體驗，喜歡恐龍的民眾不要錯過。

產發處表示，基隆恐龍生態園區9月28日正式營運，試營運期間會有不同的體驗內容，到園區臨時服務中心報到即可免費獲得AR體驗券，可搶先體驗充滿驚喜與奇幻的恐龍世界，完成體驗後，還可以兌換園區提供的限量恐龍好禮。

產發處說，去年在麗都蝶客花園「與鯨鯊共游」AR活動受到民眾歡迎，潮境的全新AR生態園區，則是帶領遊客穿越億萬年時光，與史前恐龍親密接觸，透過AR可以看到栩栩如生恐龍穿梭園區。

產發處副處長蔡馥嚀表示，活動將以打造國際級觀光景點為目標，希望可以讓更多人發現基隆海岸的獨特魅力點，並結合現場自然地景與增強現實技術AR，從大家熟知的三角龍、伶盜龍到暴龍等，都可以透過螢幕躍然於眼前，也加深基隆在國際科技旅遊領域中的影響力。

產發處指出，更多精彩內容將在正式營運前陸續曝光，有興趣的民眾這周末可到潮境公園捕捉恐龍的身影，相關活動資訊也會陸續在「基隆恐龍AR生態園區」官網（https://keelungdino.com/）及臉書（https：//www.facebook.com/keelungdino/）公布。