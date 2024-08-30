監察院今對農業部進口雞蛋案提出糾正。國民黨立委楊瓊瓔直言，若糾正事項為真，代表行政單位機制出現大問題，政府監督形同無效，更凸顯國會調查權應該存在的重要性，她強調，責任政治是民主社會的基石，人民的血汗錢更該被嚴謹把關，呼籲農業部，不要試圖把問題都推給司法調查，應向國會說明案情，且該負責、該道歉的都該出面負責。

楊瓊瓔表示，根據監察院的報告內容，專案進口雞蛋案上畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀都出包，其中竟包括最後付款時，是給廠商「空白」單據，讓廠商自填請款，根本不可思議。

楊瓊瓔指出，若這些事情都為真，代表行政單位機制出現大問題，政府監督形同無效，回想過去外界質疑時，農業部都說完全沒問題，立委質詢、去要資料時，這些違失狀況完全沒有提及，質疑都被當做耳邊風，政府作法根本就是欺上瞞下，把人民當提款機、公帑隨便亂花。

楊瓊瓔表示，這也坐實國會調查權應該存在的重要性，要知道政府購買1億5千多萬顆雞蛋，有5580萬顆蛋放到過期銷毀，整個專案花費大約10億元，其中光儲藏、銷毀等處理過期蛋，就花了4.7億元，牽涉金額龐大。現在監院報告提出這麼多問題，試問如果情節如此嚴重，為何當時不開啟調查？放任官員假裝沒事？而農業部及畜產會，又為何可以閉口不言？如果當時就有國會調查權，事情早就水落石出，也能控制損害。

楊瓊瓔強調，上會期國會改革法案通過後，經濟委員會成立進口雞蛋調查專案小組，但遭憲法法庭裁准暫時處分後，即沒法運作，而今天本辦公室初步詢問農業部，監察院報告內容是否屬實，農業部竟仍回覆辦公室，全案已進入司法調查、不多做說明，這難道又是要繼續前兩年不願面對民意質疑的姿態嗎？

楊瓊瓔指出，責任政治是民主社會的基石，人民的血汗錢更該被嚴謹把關，民代基於民意提出問題，政府就有責任回答，現即使政府態度迴避，新會期自己仍會在現有的工具下繼續追查案情，但也鄭重呼籲農業部，不要試圖把問題都推給司法調查，別想船過水無痕，要求農業部應向國會說明案情，且該負責、該道歉的都該出面負責，才能據此建立防弊機制，不讓錯事重演。