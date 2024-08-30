檢察署、廉政署偵辦京華城容積率弊案，今（30）日早兵分多路分別前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處等地搜索，柯文哲夫人陳佩琪目前為證人，協助檢廉調查。資深媒體人謝寒冰推測，檢察官一定會聲押，但法院最後可能是裁定交保。畢竟要羈押一位在野黨黨主席，還是會有政治考量。他也認為，保釋金絕對低於500萬，因為柯文哲逃亡機率不高；但如果保釋金太低，對一位黨主席也不敬！

謝寒冰30日在《大新聞大爆卦》指出，柯文哲早上走出家門時還算鎮定，看起來沒有搜到什麼關鍵的東西，否則柯文哲表情會不一樣。如果搜到關鍵證物，故作鎮定也沒用，藏不住，尤其柯文哲不太善於藏表情。

謝寒冰認為，目前看起來，檢察官應該會聲請羈押，一定聲押，都已經兵分好幾路去搜索抓人，若再放回去，檢察官要怎麼面對同事？會被海K一頓。

不過，法院會不會裁准羈押是另一回事。他推測，最後可能是裁定交保。畢竟要羈押一位在野黨黨主席，還是會有政治考量，除非有非常明確的證據，否則要羈押蠻困難的。

至於保釋金，謝寒冰直言，絕對低於500萬，因為柯文哲逃亡機率不高。但如果保釋金太低，對黨主席也不敬，例如20萬交保，多丟臉。因此，他估計大約200萬左右。

桃園市議員詹江村也在臉書推測，柯文哲不會因為京華城案件被收押，最多就是重金交保。