紐西蘭政府及毛利王辦公室分別發布的聲明，紐西蘭毛利族國王圖伊提亞．帕基七世（Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII）於30日清晨辭世，享壽69歲。外交部代表中華民國政府與人民表達深切哀悼，並指出駐紐代表歐江安已立即向王后及家族表達我國政府與人民的悼念。

外交部指出，我國駐紐西蘭代表歐江安已立即透過毛利王辦公室向王后及家族表達我國政府與人民的悼念。毛利王圖伊提亞．帕基七世對台灣親切友好，曾數度來台，與我國駐紐西蘭代表處及駐奧克蘭辦事處長年維持友好關係。

外交部說明，圖伊提亞．帕基七世國王在位18年期間促進毛利民族福祉不遺餘力，深受人民愛戴及國際肯定。我國與紐西蘭都極為重視原住民族權益，而且兩國共享自由民主價值，人民交流密切、經貿合作堅實。我國願秉持和毛利王圖伊提亞．帕基七世相同的博愛精神，持續共同深化台紐兩國友好合作與人民福祉。