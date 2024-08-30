珊珊颱風已對九州造成嚴重災情，關東地區出現「遠距豪雨」。

今年第10號颱風「珊珊」影響日本天氣多日，昨（29日）上午在日本九州南部鹿兒島縣西部登陸，颱風中心緩步北上至長崎縣後朝東北東方向移動，今天周五（30日）當地時間傍晚6時中心位於四國與本州南端之間瀨戶內海，在愛媛、香川、廣島3縣之間的海域滯留，以騎腳踏車一般的慢速朝東南方朝四國、本州方向移動， 入夜後已在四國愛媛縣東北部今治市再度登陸。關西地區首當其衝，關東已現「遠距豪雨」釀災。

珊珊颱風已對九州、四國造成嚴重災情，至少5死逾百傷，本州關西、關東警戒中。綜合日本放送協會、朝日電視台、富士電視台、TBS電視台周五報導，氣象預報顯示，珊珊颱風中心仍在四國移動，九州、四國持續承受強風豪雨侵襲，颱風強度持續減弱，預計明天周六（31日）持續朝四國、本州南部奈良、和歌山、三重縣的紀伊半島方向移動，風力將進一步減弱，降為熱帶氣旋，預計9月1日颱風停留在近畿（關西）地區。

然而颱風形成的雨雲持續存在且停滯不前，颱風中心還在九州四國，關東已有明顯大雨。氣象預報員指出，颱風帶來的偏南風與圍繞高壓系統邊緣朝東流動的偏南風持續聚合，容易形成雨雲，雨雲帶向關東地區移動，很可能發生雨勢集中的強降雨。東京都八王子市今天6小時內降雨203毫米已創紀錄，今夜四國地區要嚴防雨災。名古屋大學教授坪木和久說，颱風距離尚遠不代表沒事，只要有水汽匯入，仍會有大雨發生。

神奈川縣平塚市災情嚴重。

颱風中心還在瀨戶內海，位於關東的東京首都圈已現災情。東名、新東名、中央、圈央、小田原厚木等多條高速公路均有部分路段封閉。國道246號線東京都世田谷區路段淹水，神奈川縣路段山崩；都心24小時降雨量達到歷年8月降雨量的70%，賞櫻勝地目黑川水位上升，已發布洪水警報。府中市的京王線東府中站雨水從屋頂衝向月台，世田谷區神社階梯水流如瀑。三鷹市野川水位急遽上升。

神奈川縣有相模川、河內川流經的平塚市災情嚴重，雨勢不歇，排水不及，多處道路一夜之間淹水，汽車泡水，上班族遇到大水淹沒的人行道被迫折返，住宅區水深過膝，公共汽車一度因水勢凶猛無法前行。平塚市24小時降雨量250毫米，創8月以來新高，時雨量一度達57毫米，當局發布4級警報疏散令，民眾必須撤往避難所，或撤往2樓以上區域。除了淹水，平塚市還有山崩災情。居民描述，崩塌前一刻聽見碰撞聲，土石瞬間崩下，非常可怕。

珊珊颱風中心位置還在日本九州、四國一帶，本州關東地區神奈川縣多處已豪雨成災。

神奈川縣小田原市24小時降雨量創紀錄，有民宅地基被大水沖走，附近墓地墓碑傾倒，通勤道路全成小河，小田原城內遊樂園斜坡塌陷。平塚與小田原之間的二宮町24小時降雨量332.5毫米創歷史紀錄，主要道路大淹水，「城市就像一條河」，住了40年的居民吃驚不已，許多車輛與行人被迫掉頭。二宮町葛川曾有氾濫紀錄，當局發布5級「緊急安全狀態」，河邊一家經營20年的美容院首度淹水。

日本氣象廳已針對四國、近畿（關西）、東海等地發布線性降雨預報。預計明天周六（31日）日本西部、東部都將有大雨，氣象廳警告嚴防山崩土石流、低窪地區淹水、河川氾濫，神奈川縣西部要特別當心，靜岡縣也要留意。雨勢至少會持續到9月1日星期天。