丁噹9月21日將帶著「當我們再一起」2024巡迴演唱會於香港麥花臣場館開唱，在公布演唱會時，丁噹就預告不僅有多首經典K歌加入巡演大合唱清單，還有驚喜送給香港歌迷。驚喜終於揭曉，丁噹暌違八年再度演唱粵語作品〈談戀愛〉，翻唱自今年初發行新專輯中冠軍歌曲〈最好不要再遇見你〉，並邀請香港實力派歌手吳若希Jinny共同合唱。

兩人能歌又能演，又是唱過許多戲劇歌曲，聲線也相似，將〈談戀愛〉的閨蜜之間最真誠的感情唱得扣人心弦。雖然兩人初次見面但一拍即合，吳若希甜喊：「還好我結婚了，不然我會喜歡妳」，丁噹也一搭一唱笑回：「我們為什麼在這邊，因為我們要公布我們的愛情。」

丁噹邀來吳若希Jinny對唱新歌。（相信音樂提供）

丁噹為了〈談戀愛〉的粵語，在配唱時下足了苦功，她表示因為粵語很多咬字發音位置是不同的，因此製作人會把比較艱難的拍成影片傳給丁噹，讓她能跟影片練發音，達到最後的完美配唱。

她們在MV裡飾演閨蜜互相分享感情的近況，「談」論彼此的「戀愛」觀，現實生活上，兩位女生第一次見面，但性格直爽的兩人一見如故，還大聊感情觀，丁噹說一看到Jinny覺得她好高、腿又美，唱歌很有力量，而Jinny也誇讚丁噹很會唱，自己經歷了很多比賽，也唱了原聲帶，音樂之路跟丁噹很相似，因此很有話聊。

MV中兩人是多年好友 ，丁噹飾演感情路一直都不順遂終於遇到對的人，正想和Jinny分享時，Jinny卻遭逢離婚的低潮期，而「知己」的存在便是可以陪你走過各種高山低谷，給予彼此最真心的祝福，Jinny直呼：「劇情反差感很大，但其實閨密生活無論發生什麼事，都會為對方擔心，也會為對方開心」而丁噹溫柔回應：「沒有人在你身邊，I will」也讓Jinny感動地說：「還好我結婚了，不然我會喜歡你。」丁噹將於9月21日香港開唱，並將在9月7日16：00在黃竹坑香葉道11號，舉辦「當我們再一起」演唱會香港站簽票會。