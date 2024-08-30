《SCOOL》由天空娛樂攜手韓國SBS Medianet共同打造而成，《SCOOL》將在9月開播，30日舉辦記者會，導師羅志祥（小豬）、婁峻碩到場站台，氣氛熱鬧。

《SCOOL》由天空娛樂攜手韓國SBS Medianet共同打造而成，天空娛樂的營運長王維皓、《SCOOL》出品人之一的于傳勇昨透露近年積極培育演藝圈新秀，選秀節目非常燒錢，目前已花費3億台幣，加上投資培訓女團「幻藍小熊」共至少燒4億台幣，盼成功打造出實力亮眼新星。

《SCOOL》除了邀來羅志祥（小豬）、婁峻碩擔任導師，並宣布韓國導師由Super Junior銀赫、GFRIEND出身的Yuju擔任，「FTIsland」主唱李洪基是歌唱指導、崔容俊則是舞蹈指導，更邀來Super Junior利特變身總教官擔任MC（主持人），令粉絲十分期待。

他們盼透過與韓國市場的合作，讓台灣的偶像練習生學習先進的演藝技巧，同時展現台灣的文化特色；這次在選秀制度上更以全球無國界的「全民投票制度」為唯一入選準則，讓觀眾擔任終極裁判官選出最終7人男子團體。