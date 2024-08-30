新北市某天主教堂的菲律賓籍神職人員馬姓男子，因強制猥褻案被判處有期徒刑6個月，並可易科罰金。事件發生於2023年12月26日凌晨2時，馬男在未經成年女子小美（化名）同意的情況下，在其任職地點的辦公室內，對小美進行猥褻行為。

根據檢察官指控，馬男將手伸入小美的衣服內，觸摸其胸部，且在小美反抗後，仍無視其意願，繼續進行猥褻行為，包括伸手至其衣裙內觸摸胸部及陰蒂，並強行親吻小美嘴脣。小美隨後立即報警，並向友人述說此事，影響其情緒與生活。

法院在審理過程中，考量到被告與小美曾為碩士班同學，雖有私交，但作為神職人員卻未能遵守應有的職業操守。在酒精影響下，馬男未能控制一時的性慾，對小美進行了強制猥褻。小美在案發後表示希望馬男受到處分，以警惕他不再犯，雖不希望他終身背負罪名。法院最終判決馬男有期徒刑6個月，可易科罰金。可上訴。

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