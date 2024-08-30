監察院今針對「進口雞蛋緊急調度專案」糾正農業部，立法院進口雞蛋調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷認為，當時相關首長，包括農業部長、畜牧司及中央畜產會等單位，都應進行責任追究與彈劾，別只是一味上演「高高舉起，輕輕放下」的老套戲碼，更別讓監察院成為只是酬庸、卻不做事的冗員機關。

張啓楷說，他昨日要求廢監察院，並強調在進口蛋弊案的處理上，監院對不起人民。緊接著，監察院突然公告今天下午將召開記者會，針對111年及112年的「進口雞蛋緊急調度專案」提出報告。

張啓楷表示，對照在去年9月時，國民黨就已到監察院陳請，要求農業部針對雞蛋案進行調查的情況，監察院此次的記者會，可說是「不點不亮」，而且「高高舉起，輕輕放下」，只提出5項糾正，6點意見，洋洋灑灑一大篇後，卻沒有對政務官員的究責？也沒有對任何官員、首長的彈劾動作。

張啓楷質疑，這樣的調查，究竟是為了保障人民權益？還是為了幫農業部、畜產會粉飾，幫行政官員們圓謊？他指出，一個進口雞蛋緊急調度的調查，耗時一年，何以至此？蔡崇義委員不經意說道「報告7月份就已經完成」，後續提到委員會審查，而委員會每個月1次，在整合所有人意見後才提出。

張啓楷說，試問與國人民生攸關的案件，與全國蛋農生計緊密關聯的事件，卻要配合監察院制式的行政程序與作業，不能有任何緊急的程序措施？如此顢頇、迂腐的行徑，是監察院「好大的官威」？還是在幫農業部、畜牧司和中央畜產會在爭取時間？

張啓楷認為，監察院今天的記者會，證實該機關的功能不彰，所謂的調查、糾正、彈劾等，更加只是「看人下菜碟」的工具罷了？

張啓楷提到，監察院此次的記者會中，先是幫農業部與畜產會找了包括111年國內雞蛋產量不足、112年雞蛋供需失衡加劇、缺乏專案進口雞蛋經驗等各種理由緩頰後，才開始提出調查報告中的5項糾正與6項改善意見書的說明。

張啓楷指出，對於上述的諸多缺失，田秋堇委員在記者會中提到「對畜產會而言，只要有交雞蛋就好。」但對於雞蛋的品質、價格、採購的報價、驗收，就可以置之不理嗎？

張啓楷質疑，如此「寬鬆」的購買方式，是為了加速進口？或只是在幫特定人士大開方便之門？而農業部身為主管機關、經費主要來源單位，難道不知道政府採購的相關規定？沒有任何購買產品或勞務的經驗？責任與義務又是什麼？進口雞蛋背後問題的始作俑者，到底是畜產會？還是農業部？

張啓楷強調，監察院的此份調查報告，只是再度證明進口雞蛋專案，農業部與畜產會「買蛋不問價、關稅逃漏報、價格業者訂、雞蛋免驗收」的諸多弊端，監察院也承認在包括貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序均涉有違失，農業部有失監管之責，對於雞蛋價格查核機制及計畫執行程序有諸多瑕疵，臚列無數的問題，如此重大的政府採購過失，更長期嚴重影響到民生所需，卻僅有糾正和意見書，並無其他應有的懲處。

對此，張啓楷認為，因雞蛋緊急進口專案涉及層面既廣且深，且影響民生需求與健康、蛋農生計，更嚴重破壞政府應有的財政規範與紀律，甚至可能存在圖利、瀆職等情況，他要求監察院應針對當時相關首長，包括農業部長、畜牧司及中央畜產會等單位進行責任追究與彈劾，樹立「責任政治」的典範，別再只是一味上演「高高舉起，卻輕輕放下」的老套戲碼，更別讓監察院成為只是酬庸、卻不做事？