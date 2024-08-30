今年Mia C'bon獲選為全台唯一的「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，賣場內包括生鮮、活菌豬、匠和牛、非籠飼雞蛋、海鮮等多樣優質食材受肯定，並且與日本森精肉株式會社打造自有和牛品牌「匠和牛」，現場提供牛排代煎服務，已帶動熱銷。

Mia C'bon自有品牌「優境生鮮Eugenie」在層層把關下，各項商品皆以風土、育成、風味、認證、外觀為評判標準，每批農作物只嚴選出前20％至30％的優質農產品，更兼具支持台灣在地小農，包括屏東大武山下的有機香蕉田，來自萬丹的奶藷葉地瓜葉，近期盛產的有機櫛瓜來自南投紅香部落，埔里農場直送的冷泉筊白筍，雲林麥寮鮮採的紅鬚玉米筍等。

而非籠飼雞蛋則有亞植有機鮮有蛋品，取得有機、動物福利雙認證，也是今年度米其林指南酒會上必比登推介餐廳HUGH dessert dining選用的食材。

除了非籠飼雞蛋外，Mia C'bon也提供動物福利牛奶的選擇。像是「吉蒸牧場透明鮮乳」、80年老字號品牌「高大牧場鮮乳」等。還有Mia C'bon活菌豬再度榮獲綠星餐廳的EMBERS於《2024米其林指南》酒會上選用打造出造型獨特的蒜泥白肉。

Mia C'bon精肉團隊與日本森精肉株式會社共同打造全台獨家自有和牛肉品「匠和牛」，日產黑毛和牛每月新鮮空運來台，並由和牛職人的森精肉社長－森榮二親自指導Mia C'bon精肉團隊人員分切技術及販售技巧，讓台灣民眾也能體驗日本皇室御用和牛滋味；海鮮品項則特選不使用化學藥物、多樣性生態養殖工法的履歷牛奶文蛤、南極海域的「海中白金」犬牙南極魚清肉美露鱈等。