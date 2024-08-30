20多年前，剛滿18歲的小鄭(鄭玉輝)和49歲的莉莉(趙繡花)相戀，當時相差31歲的姊弟戀轟動一時，這段戀情僅維持一年多；後來，小鄭另娶、莉莉也另嫁小她20歲的泰國人庫安，婚姻維持10多年。小鄭跟莉莉情正濃時，大方同台上節目。即使分手後，莉莉受訪時談到小鄭還是會哽咽；至於對於外界笑她貪戀年輕的肉體，她澄清只求「有一個人陪我就好了」。

2000年，當時49歲的莉莉經營卡拉OK店，朋友的18歲兒子小鄭去打工，因為日久生情向女方告白，2人公開這段差距31歲的戀情後，小鄭父母氣得報警、喧騰一時。隔年3月9日訂婚，但雙方家人強烈反彈，5月5日又被砸店還舉辦螢幕婚禮，甚至情正濃時還大方同台上《開運鑑定團》節目，聊到未來生子規劃，小鄭說：「如果能生就生，不能生就領養。」莉莉也尷尬一笑：「我不知道還生得出來嗎？」

當時小鄭(鄭玉輝)的體貼擄獲莉莉(趙繡花)的心。（圖／中時資料照）

莉莉和小鄭力排眾議結婚，可惜戀情僅維持一年多宣告分手。（圖／中時資料照）

後來小鄭也一度透過鏡頭向媽媽溫馨喊話：「畢竟感情的事情還是我自己作主，是我自己選擇這條路，希望可以尊重我的意見。不要再聽信左鄰右舍的造謠。」後來小鄭去當兵，這段姊弟戀僅維持一年多就結束。莉莉事後曾受訪表示：「他要當兵了，怕他當兵被人笑、有壓力，就這樣子分手了。我那個時候真的心裡真難過。」說到這裡，她也忍不住哽咽，淚水在眼眶中打轉，「很難過一陣子，可是沒辦法」。

莉莉多年後提到與小鄭的感情還是會哽咽。（圖／中時資料照）

回憶這段戀情點滴，她說：「那個時候小鄭真的對我很好，工作也做得很好，幫我洗碗、洗衣服，地板也擦得很乾淨，他全部弄好，讓我很感動。」而最讓她動情的就是當年小鄭這句話：「莉莉姊，你現在老公也沒有（過世）了，小孩子也都嫁出去了，剩下你一個人，我會照顧你。」

莉莉與庫安2003年結婚(左圖)，這段姊弟戀也一度成為模仿秀喬段(右圖)。 （圖／中時資料照）

莉莉的下一段姊弟戀，是嫁給來台工作的泰國人庫安，對方小她20歲，婚姻維持10多年，庫安太愛喝酒，有時喝到夜不歸營，「他沒回家，我就等門，那個時候很沮喪，都沒辦法睡好覺」。對於外界笑說她貪戀年輕肉體，莉莉也曾坦白回應床事，「我3個老公都很乖，不太會玩」，心中只求「有一個人陪我就好了」。在愛情歷經滄桑和冷嘲熱諷的她，心中很有感觸：「男生、女生都會甜言蜜語啦，那都沒有用，以前人家講什麼，一下就茫了，我現在不會了，都當他開玩笑。」