大陸文旅部30日宣布，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。金門縣國民黨籍立委陳玉珍認為，此次開放無疑會為金門帶來一注非常大的活水，對當地民生經濟都有很大的幫助，這也有利於兩岸民間的往來及增進了解，更有助於兩岸之間的和平發展。

陳玉珍30日晚錄製影片表示，很高興大陸文旅部剛剛宣布，因應金門民意代表團上星期到北京，會見大陸國台辦主任宋濤並請求開放金門觀光後，大陸已經做出具體的回應，會在近期內開放福建省的民眾到金門旅遊。

陳玉珍指出，往年一年到金門的大陸觀光客約80萬人，平均每人消費8000元，一年為金門創造64億元的產值。在金門現今各行各業蕭條的情況下，此次開放無疑會為金門帶來一注非常大的活水，對金門的民生經濟都有很大的幫助。

「這對兩岸之間百姓的往來，及增進了解、增進交流有利，也有助於兩岸之間的和平發展」，陳玉珍強調。

為爭取陸客赴金門旅遊，陳玉珍與金門縣議會議長洪允典偕同金門縣多位議員及台、金兩地旅遊觀光業者前往北京訪問，22日下午拜會大陸國台辦主任宋濤。據當時陳玉珍轉述，宋濤表示不會讓訪團「空手而歸」，因此她採正面樂觀的態度。