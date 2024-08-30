9月14至17日入住北投麗禧，可獨享飯店點心主廚特製只送不賣的「千層海鹽蛋黃酥」。(北投麗禧溫泉酒店提供)

北投麗禧點心主廚特製「千層海鹽蛋黃酥」，工序繁複，多層次的酥脆口感與鹹甜內餡完美交織。(北投麗禧溫泉酒店提供)

「一泊二食」住宿專案，晚餐可享用獲《臺灣米其林指南》推薦的「雍翠庭」經典套餐。(北投麗禧溫泉酒店提供)

和逸飯店台南西門館即日起至9月17日，推出「綠映之月 逸享佳節」中秋住房專案，預訂入住即贈送自助式早餐及中秋禮盒。(國泰飯店觀光事業提供)

和逸飯店台南西門館9月14至15日舉辦「中秋歷險記」活動，家長與孩子將一同合作闖關，並親手製作冰皮月餅，共度溫馨佳節。(國泰飯店觀光事業提供)

今年中秋節沒有連假，不少計畫出遊的民眾，乾脆選擇兩天一夜或三天兩夜的短程國旅，南北兩地的旅宿業者喜迎秋節，紛紛推出應景的住房專案活動，陪伴海內外旅客歡度佳節。

【北投麗禧歡慶中秋 住房贈千層海鹽蛋黃酥】

位於台北近郊的北投麗禧溫泉酒店，擁有離塵不離城的清幽環境，慶賀中秋佳節，9月14至17日期間，入住北投麗禧任一房型，即加贈飯店點心主廚特製、只送不賣的「千層海鹽蛋黃酥」，賓客可享受大磺嘴源泉直送的白磺泉禮讚，體驗泡湯賞月樂趣。

北投麗禧房客獨享的「千層海鹽蛋黃酥」，看似與一般蛋黃酥無異，但在製程與工法都非常講究。光是餅皮，主廚就選用法、日進口的3種麵粉揉製，搭配蔗香十足的雲林虎尾糖、荷蘭無水奶油以及自製榛果奶油，在精準的控溫烘烤下，外皮香氣迷人，酥脆可口。為了讓屏東紅土鹹蛋黃更顯香氣，主廚特別使用58度金門高粱酒浸泡烘烤，再以低糖柔順的豆沙完美包覆，頂端撒上些許英國馬爾頓海鹽，一口咬下，多層次的酥脆口感與鹹甜內餡完美交織，佐以北投麗禧精心挑選的淡雅清甜的梨山紅茶，帶來別具風味的中秋味蕾感受。

此外，4月30日前，品牌同步推出「一泊二食」住宿專案，可入住15坪雅緻山景客房，獨享房內冷熱雙湯池；喜愛大眾湯的賓客，住宿期間更可免費享受挑高9米的半露天泡湯環境，在煙霧裊繞的迷人氛圍泡湯放鬆身心。晚間可到館內榮獲《臺灣米其林指南》推薦的「雍翠庭」台式餐廳或歐陸法式餐廳，品嘗每客2280元加1成的晚間套餐2客，翌日再享豐盛的麗禧特色晨之光台式早餐。

【和逸台南西門館 親子闖關冒險歡度中秋】

以親子旅宿受到爸媽喜歡的和逸飯店台南西門館，迎接中秋節，即日起至9月17日，推出「綠映之月 逸享佳節」中秋住房專案，預訂入住即贈送自助式早餐及中秋禮盒，每晚5280元起；預訂和逸客房再享1位12歲以下小童免費住，「AMAZZING CLUB」會員訂房再享專屬95折優惠。

中秋住房專案包含自助式早餐，並附贈「映月」中秋禮盒，精選6款獨具特色內餡的廣式月餅，搭配清香解膩的果乾茶包，讓旅人也能感受中秋賞月吃月餅的節慶氛圍。另外，9月14至15日，業者舉辦「中秋歷險記」活動，以生動的故事劇場開啟冒險旅程，家長與孩子將一同合作闖關並親手製作冰皮月餅，共度溫馨佳節。