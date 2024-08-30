由於諾基亞目前是台灣4G、5G網路設備最大供應商，出售行動網路事業傳言，引發市場高度關注。

外媒報導指出，諾基亞面對來自華為等對手更大的競爭，已考慮多種不同的方案，包括部分出售或全部出售，分拆或與競爭對手合併等，並傳出諾基亞行動網路業務整體估值約100億美元。

諾基亞總部發表聲明強調， 公司不對市場傳言和猜測做評論。諾基亞強調，該公司致力於行動網路業務的成功，這對諾基亞及其客戶而言，都是一項極具策略性的資產。今年，行動網路業務在合理的調整成本基礎，保護產品發展，贏得新客戶與新合約，並增加現有客戶的市佔率等各方面，都取得了重大進展。諾基亞專注於確保其行動網路部門能助力客戶建置效能最佳的網路，投資產品組合的發展，並為諾基亞的股東創造價值。

根據市場研究公司Omdia最新統計，2023年全球電信設備市占，華為以31.3％排名第一，愛立信以24.3％排名第二，諾基亞19.5％第三，中興通13.9％第四。三星為擴大其無線通訊網路市占規模，初步表達有意收購部分諾基亞行動網路資產。

以台灣市場來看，中華電信4G及5G網路主要設備商為諾基亞及愛立信，兩家電信設備商在中華電信的供貨占比各約一半。台灣大的4G、5G則全部使用諾基亞設備。遠傳則以愛立信設備為主。台灣之星及亞太電信分別併入台灣大、遠傳電信之前，也主要以諾基亞設備建設4G、5G網路，因此，就台灣整體電信網路市場而言，諾基亞市占最高，其次是愛立信。

尤其今年7月，中華電信考量AI技術推升企業加速布局物聯網及智慧工廠需求，才剛向諾基亞採購行動寬頻業務設備達51.59億元， 加速建置B5G等新技術。未來，中華電信也會與諾基亞從三個面向擴大合作，包括為布局B5G／6G，將引進諾基亞最新無線產品以因應多元創新應用，雙方亦將合作5G RedCap物聯網新應用，以及導入諾基亞最新節能硬體及創新節能軟體功能（Mant aRay SON），並規畫今年進行首例POC（概念驗證）合作。