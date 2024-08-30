土耳其議會議長柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）本週四（29）接受土媒專訪時於尾聲談到，俄羅斯與烏克蘭早在2022年3月時（開戰的一個月後），雙方在土耳其伊斯坦堡談判中幾乎達成協議，但有一些國家不希望衝突結束。

據土耳其媒體《光明報》（Aydinlik）30日報導，土耳其前副總理、現任議長柯土爾穆斯週四接受土耳其媒體《Habertürk》採訪時表示：「當時就已經達到了在烏克蘭實現和平的最後關鍵點，只差在伊斯坦堡的多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）簽署協議。但遺憾的是，有一些國家不希望戰爭結束。因為美國想透過烏克蘭的戰爭，試圖鞏固歐洲大陸，同時對俄羅斯施壓，認為區域動盪符合美國利益。」

本報先前報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）執政黨人民公僕黨（Servant of the People）議會領袖阿拉哈米亞（David Arakhamia）於2022年3月領導基輔代表團與莫斯科的談判，他在接受國內媒體專訪時談到，2022年3月其實就能結束戰爭，但受到了西方阻止。談判期間，時任英國首相強森（Boris Johnson）抵達基輔，告訴烏克蘭官員繼續戰鬥，不要與莫斯科簽署任何協議。

後來澤倫斯基前顧問、兼談判小組成員阿列斯托維奇（Oleksii Arestovych）也於2023年11月30日公開表示，當時所開出的條件，俄羅斯做出了非常巨大的讓步，遠比烏克蘭退讓的還多，但機會已經錯失不會再回來了。