中菲持續在仙賓礁爆發近距摩擦

中菲近期在南海有爭議的仙賓礁發生多次衝突，30日2艘菲律賓船隻向停泊在該海域的菲律賓海軍船隻運輸補給任務時，受到多達40艘中國海警船隻尾追圍堵，最後因無法靠近仙賓礁而被迫折返。菲方事後表示，維護領土主權決心不變。

《法國國際廣播》報導說，法國媒體記者在補給船上看到，中國海警船追趕菲律賓補給船長達2個小時，之後將其包圍。沿途有多達40艘中國船對菲律賓補給船進行夾擊，以致補給船未能向菲律賓海軍特雷莎-馬格巴努阿號運輸食物補給。該船自今年4月以來一直停泊在該海域，目的是維護菲律賓主權，防止中國控制該環礁。

報導說，由於特雷莎-馬格巴努阿號上補給嚴重缺乏，本周一與中國海警船隻發生碰撞的2艘菲律賓船隻就是在執行向該船運輸補給的任務。中菲兩國船隻本月在該環礁附近已發生2次衝突事件，該環礁成為繼仁愛礁之外、兩國南海衝突另一熱點。

菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊-塔里拉少將表示，如果失去該環礁，中國將很容易阻止菲律賓向仁愛礁補給，因為他們將可以從兩側夾擊阻擋。

分析人士稱，北京的最終目標是到達仙賓礁，逐步實現其存在和控制的正常化。今年年初，馬尼拉在該環礁發現了成堆的碎珊瑚，使其擔心北京正計畫在此建立另一個軍事前哨。

報導指出，仙賓礁距菲律賓巴拉望島僅140公里，距中國海南島約1200公里，具有特別的戰略意義。紐西蘭印太事務研究所（Institute for Indo-Pacific Affairs）研究員安德烈亞-黃（Andrea Wong）表示，「果中國進入該環礁，將遲早會開發那裡的資源，而不是入侵巴拉望島」。

這種情況令人聯想起中非海軍2012年的黃岩島之爭，中國海軍之後控制了這一距離菲律賓主島呂宋島240公里的環礁。塔里拉少將回顧當年的情景說，「我們一旦離開該島就無法再回去，而現在菲律賓海岸警衛隊的使命非常明確：我們不會撤軍，不會讓中國永久佔領仙賓礁。」