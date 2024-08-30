行政院今日找財政部、金管會以及公股銀行討論，要讓首購族能夠貸到房貸。公股銀透露，目前如果是「自住」、「首購」都可以貸得到，不過因為目前資金吃緊，因此可能要等一陣子。

不過，就自住戶可能面臨「違約」風險，公股銀行表示，整批房貸來說，通常是分戶的房貸來清償建商的土建融貸款，且銀行大多是做自己建商的整批房貸，因此銀行可以與建商溝通，延後契約交屋日期就可以讓銀行償還貸款期限展延，讓自住戶可以不用面臨違約風險的彈性做法。

至於一般散客如果屬於自住，銀行還是會受理、但撥貸恐怕會慢一些，客戶要注意契約的情況，同時目前也暫時停止受理「第2戶」的房貸客戶。

7、8月是各大企業發放股利的「高峰季」，各大銀行的存款水位下降，受《銀行法》72條之2的限制，資金水位就會很吃緊，等到9月發放股利高峰期過後、各銀行企業存款逐漸回穩後，資金也不會那麼吃緊、房貸排隊情形可望逐漸舒緩。