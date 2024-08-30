對於檢方、廉政署兵分多路，搜索民眾黨主席柯文哲住所以及民眾黨辦公室，檢方一早抵達民眾黨辦公室時，民眾黨立委黃珊珊剛好就在現場，並打電話找人來開門。國民黨桃園市議員凌濤質疑，黃珊珊不是已經被停權？為何還會出現在民眾黨中央黨部？

檢方、廉政署為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840%，是否涉及圖利罪？30日早前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處搜索。在搜索結束後，依被告身分傳喚柯文哲至廉政署，預計訊後將移送柯文哲至台北地檢署複訊。

另外，檢方今早抵達台玻大樓的民眾黨辦公室時，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊剛好就在現場，還被拍到急忙走到人少之處撥打電話，沒有回應任何問題。

據《中天新聞》報導，由於檢廉人員抵達台玻大樓時，柯辦是大門上鎖的狀態，因此黃珊珊是打電話找人來開門，而稍後台灣民眾黨副祕書長許甫出現開門，但不慎誤觸警報器。

根據《東森新聞》報導，國民黨桃園市議員凌濤質疑，黃珊珊不是已經被停權？為何還會出現在民眾黨中央黨部？凌濤也認為，黃珊珊開了幾場查帳記者會，不但沒有澄清，反而引起更多疑點，害到柯文哲。