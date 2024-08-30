新北市三峽區保一總隊三峽營區在8月30日下午突傳槍響！一名55歲的梁姓男警在執行大門崗哨勤務時，疑似情緒低落，左胸遭子彈貫穿；同事聽到槍響後，立即趨前查看，發現他倒臥血泊中，隨即通報警消協助，並將他緊急送往土城長庚醫院，目前仍在手術搶救中，情況並不樂觀。

據了解，梁姓警員今年55歲，為警員班143期畢業生，平時服務於警政署保一總隊三峽營區。事發當日下午3點左右，他在執行崗亭勤務時，突然發生不幸。據同事轉述，梁員近期因與家人發生爭執，導致心情低落，疑似因此情緒失控，釀成這場悲劇。

保一總隊指出，梁員平日表現優異，工作積極，與同事互動融洽，從未顯露異常。然而，家庭壓力似乎成了壓垮他的最後一根稻草。針對此事件，保一總隊已啟動內部調查，將全面檢討事件發生的原因，並加強內部員警的關懷與心理輔導機制，務求避免類似事件再度發生。同時也呼籲員警若遇困難，應主動尋求支援與幫助，不應獨自承受壓力。

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