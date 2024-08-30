今(30)日是考試院第13屆任內最後一個上班日，考試院為將卸任的院長黃榮村、副院長周弘憲及9位考試委員舉辦歡送茶會。黃榮村表示，比較遺憾的是，目前因政黨意見紛歧，致14屆難以在9月1日上任，而使考試院被迫進入一段非常時期，衷心盼望各政黨與立委們能化解歧見，儘速讓考試院運作回歸正軌。

黃榮村今特別感謝第13屆團隊及全體院部會同仁，4年來的積極任事與辛勞付出，大家共同並肩作戰，將考試院轉型成稱職的國家人力資源部門，讓這個老機關有了新氣象。

黃榮村說，為國家辦好人才考選工作，是考試院固有的憲政責任。4年來除了辦理公平、公正、公開的國家考試，更積極推動電腦化測驗，進行公務人員高普考專業科目減科，讓用人機關參與面試選才，為政府選出適任人才。

他說，除此之外，也推動「建構安心懷孕友善生養環境」政策，並修正任用、陞遷、保險、留職停薪等法規，讓公務人員減輕育兒負擔。

黃榮村說，為使退撫制度永續健全，考試院建立了公務人員個人專戶制退撫制度，讓年輕世代公務人員做自己退休金的主人，避免債務世代移轉；此外，確定提撥制下的軍公教退撫基金與公保準備金，在2024年前兩季合計已獲利逾2,200億，與2023年的1,600多億盈餘合計逾3,800億，一年半的盈餘總數，已超過2018年以來年改所撙節與政府挹注進入基金的2,600多億，這是一種成功的雙軌並行，是退撫基金永續經營的良好示範。

黃指出，在第13屆團隊與全體同仁通力合作下，這4年間在立法院三讀通過的增修與廢止法案，更多達30案，數量是上屆6年任期的兩倍。業務推展與革新成果眾多，無法一一細數，推薦大家閱讀考試院近日出版的《老機關，新氣象：考試院2020-2024》專書，這本言之有物又賞心悅目的機關文書，簡潔描述了第13屆團隊的重要施政成果。

黃表示，接下來的第14屆考試院，總統已經提名周弘憲與許舒翔為院長、副院長候選人，相信在他們理念清晰、經驗豐富的領導下，一定更能體現出考試院大門上「選賢與能」這4個字的本意。

周弘憲致詞時表示，在考試院區工作了16年，對院內的一切都有特殊的情感，就像是另一個家，今天即將離開，心中別有一番滋味。他感謝黃榮村院長卓越的領導，以及院部會同仁的齊心協力，讓第13屆團隊展現亮麗的成績單，也為考試院帶來新的氣象，這4年的點點滴滴，將會永存心中，不會褪色。