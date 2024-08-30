據指出，卓榮泰率領行動創新內閣上任以來，持續推動經濟發展和福國利民政策，社會各界高度關注，而備受矚目的「經濟發展委員會」首次顧問會議將於9月3日在台北國際會議中心舉行，會議籌備工作目前進入最後階段。

根據規劃，此次會議上午開幕，卓榮泰將到場致詞，並由龔明鑫向顧問進行引言報告，後依3大工作小組進行，包括「創新經濟」、「均衡台灣」與「包容成長」，預計下午在各組召集人及共同召集人的帶領下進行分組討論，並提出政策建言。

知情人士表示，此次會議匯聚產官學研界重量級人士共同參與，其中「創新經濟」小組由前行政院副院長林信義擔任召集人，並由劉德音、國泰金控總經理李長庚、行政院政務委員吳誠文共同主持，會議重點將聚焦產業創新、新創、金融、台灣主權AI生態系的建構。

該人士說明，「均衡台灣」小組則由工總名譽理事長許勝雄擔任召集人，鴻海董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及行政院政務委員劉鏡清擔任共同召集人，討論如何強化人才培育與留才策略、均衡台灣區域發展與治理、提升台灣人才整體競爭力。

最後，該人士說，「包容成長」小組由中研院院士朱敬一教授擔任召集人，中小企業總會理事長李育家、台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮、龔明鑫擔任共同召集人，討論將聚焦於中小微企業的多元振興與發展，力求在經濟成長的同時，促進更具包容及支持力的社會環境。

該人士透露，本次會議劉德音不僅專程自美返台全程參與，更具體針對台灣產業走向國際化，將進行約20分鐘的主題演講。劉德音過去曾多次對產業發展提出具體建言，特別是在半導體產業的研發重心、上下游產業鏈整合以及綠色製造，預期除本次演講主題，也將對本次顧問會議就經濟轉型升級、提升競爭力以及實現永續發展等議題提供具體建言。