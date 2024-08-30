檢廉偵辦柯文哲台北市長任內的京華城容積率案涉嫌圖利，今（30日）早兵分多路，前往柯文哲台北市金山南路二段住處，以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室等地搜索。對此，前立委郭正亮30日就表示，「柯文哲接下來恐怕黨內同志要幫他，也是要就法律的要件幫他，不然可能會有反效果」，引發討論。

郭正亮30日在政論節目《新聞大白話》中表示，「比如柯文哲請假三個月，人家就覺得黨主席是保護傘，就有那個味道，柯文哲今天講說我是第一個在黨主席的時候，被衝辦公室，事實上不是」，郭正亮認為，「這法律就是法律沒什麼好講的，接下來只能用法律、證據來說話，會走多遠我不知道」。

郭正亮也提到，「有兩個重點，就是木可公司的資金，匯到你個人帳戶的部分，你每一筆都要能夠說明，不然就是洗錢罪；京華城的部分，你要說明決策的合理性，有那麼多人反對，為什麼你執意要通過」。郭正亮最後也說，「柯文哲接下來恐怕黨內同志要幫他，也是要就法律的要件幫他，不然可能會有反效果」。