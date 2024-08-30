日本自民黨籍前環境大臣小泉進次郎（43歲）將於9月6日舉行記者會，正式宣布參選黨總裁。據共同社報導，小泉對於勝選展現出積極態度，他30日在東京向媒體表示「將把支持的聲音變為力量獲得勝利」，強調要挽回因派系收回扣問題而受損的信任，並盡快實現修改《憲法》。

8月30日是2009年小泉在眾院選舉中首次當選之日，也是自民黨一度失去執政地位之日。最初小泉計畫作為「政治活動的原點」在這一天舉行記者會宣布出馬，但受第10號颱風「珊珊」的影響延期至9月6日。

小泉還稱，自民黨「『政治與金錢』問題至今仍未告一段落，將改變這一現狀」，表示6日的記者會上將介紹關於收回扣事件的對策。他表示如果當選黨總裁，將力爭為修憲盡快實施公民投票。

日本各媒體8月的民調顯示，當詢問受訪者自民黨總裁選舉中下任總裁的適合人選時，小泉進次郎和前自民黨幹事長石破茂獨占前2位。排名靠前的人選還有經濟安全保障大臣高市早苗、數位大臣河野太郎、外務大臣上川陽子等人。

石破茂（67歲）已敲定選舉對策總部的體制，該陣營正式開始了選舉活動。石破造訪首相岸田文雄的官邸，報告了將參選一事。會面後，石破提及岸田主導的黨內修憲討論，向媒體強調「將延續岸田政府的路線，繼續推進」。