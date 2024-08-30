自《冒煙的喬》宣布撤離後，墾丁再度成為輿論風口，大街物價與沙灘亂象遭網友集體砲轟。攝影旅行作家許傑日前就發文指出，墾丁沙灘問題不在插陽傘，而是美感，並貼出與韓國釜山的對比照，讓網友都吃驚不已。

許傑在粉專「許傑,旅行圖中」發文「墾丁的遮陽傘VS釜山的遮陽傘」，墾丁近日陽傘問題被討論最多，但他覺得問題不在陽傘本身，而是管理規劃與整治，還有最根本的「美感問題」。

許傑說，前幾周去了釜山海雲台，這裡的沙灘同樣陽傘插好插滿，但卻巧妙與周圍景觀搭配，配色相當舒服，形成了一幅很美的畫面。反觀墾丁陽傘插的亂七八糟，不僅傘面破舊、顏色選的糟糕、還在陽傘上面噴字，醜上加醜。此外座椅也都是選擇最便宜、最醜的粉紅塑膠椅，看起來雜亂無章，也毀了美麗的海景，對比釜山海雲台的遮陽傘，遮陽傘雖然顏色豐富卻顯得乾淨，遠看整整齊齊的排列，就像是花朵齊放，連給旅客休閒躺椅也都是精心挑選以白色系為主，泳圈、設施都是整齊收納在指定的區域，若從上方俯瞰更是明顯，讓人看得是身心舒暢。

許傑感嘆，並非要說國外月亮比較圓，台灣也有很多景點潛力無窮，也有很多認真改進的人，但大部分卻還是由只想賺錢，毫無美感的商人經營，「被罵真的剛好」。