檢廉為查明京華城容積率弊案，今(30)上午前往民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段住處搜索、台玻大樓的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告，柯妻陳佩琪及彭妻2名證人。

檢廉本週曾召開專案會議，預計近日將搜索約談柯文哲說明，由於涉案的北市議員應曉薇27日突然有意出境香港，檢廉緊急拘提她到案，因此，提前收網，在28日兵分48路展開大搜索。

檢廉29日聲押應曉薇、其助理吳順民與沈慶京3人之際，今(30)清晨收押禁見；檢廉再於今日一早前往柯文哲位於北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，並且於台玻大樓辦公室帶走兩台電腦主機、一箱資料，檢廉搜索結束後，將柯文哲以被告身分帶回廉政署偵訊，妻子陳佩琪則是以證人身分應訊，晚間7點40分左右，陳佩琪被約談結束，被移送北檢複訊。

前台北市副市長彭振聲，先前被北檢約到案，訊後認定涉犯圖利罪嫌重大，諭令限制出境、出海，但檢方認為仍有部分實情未清楚說明，於其住所等地被檢廉大動作搜索，今(30)日檢廉約談對象分別有2被告、2證人，分別為柯文哲、陳珮琪與彭振聲，而第四名約談人身分也曝光，就是彭振聲的妻子，她以證人身分到廉政署問訊。

★未經判決確定，應推定為無罪。