歐盟與中國大陸之間的貿易戰端未解且持續升溫。繼德國、波蘭、匈牙利等歐洲國家領導人接連訪華之後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）辦公室周五（30日）宣布，桑傑士將於下個月訪華。

綜合路透社、《巴隆周刊》（Barron's）引述法新社報導，西班牙政府消息人士透露，桑傑士此行將由貿易部一名次長陪同，預計9月7日至12日訪問北京與上海，訪華期間將會晤中國國家主席習近平。

桑傑士上一次訪華是2023年3月，那次他也會見了習近平，並赴海南島出席博鰲論壇。當時習近平試圖爭取國際支持中方的烏克蘭和平提議，身為歐元區第4大經濟體的西班牙則準備接手2023年下半年的輪值主席國任務。

Spain’s PM Pedro Sánchez arrives in Beijing for a meeting with Xi Jinping and talks that will also focus on ending the war in Ukraine https://t.co/D0JAO801yL pic.twitter.com/ugWFsGXGp1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 29, 2023

歐盟今年7月宣布針對中國電動車徵收臨時關稅以對抗補貼不公以來，中、歐之間陷入貿易戰。中方針對歐盟的白蘭地、乳製品、豬肉及其副產品展開反傾銷調查，當作報復手段。

西班牙是歐洲最大的豬肉出口國。2023年，中國的進口豬肉有22%來自西班牙，市值12億歐元。在中方執行的反傾銷調查之中，西班牙的損失在歐盟國家居首。歐盟執委會預計今年10月要對中國製電動車徵收最高36.3%關稅的提案進行表決，中方近期持續遊說歐盟27個成員國投反對票。