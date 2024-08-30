男星吳奇隆自偶像團體「小虎隊」出道，隨後將工作重心大多放在戲劇圈，因拍攝古裝劇《步步驚心》與女星劉詩詩結緣步入禮堂，開啟第二段婚姻。近年他則活躍於大陸綜藝節目，不過近日卻爆出他參加實境秀，在錄製第6天時因傷「被退賽」，對此，他還拍影片表達不滿。

53歲的吳奇隆近期參加生存實境秀《十天之後回到現實》，該節目已播出1個多月，在近日傳出有3位參賽者退賽，其中就包含吳奇隆。不過，吳奇隆事後卻拍影片爆料：「這裡『被』通知，我因傷『被』退賽了。」稱自己是「被退賽」，且節目組也未跟他商量，讓他感到莫名其妙，「直接讓我六天回到現實了」。

吳奇隆拍片爆料被節目退賽。（圖／微博 寒公子Sir）

吳奇隆拍片爆料被節目退賽。（圖／微博 寒公子Sir）

消息曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「吳奇隆退賽真的很可惜啊」、「服了你們神操作」、「怪不得吳奇隆會說參加這節目最後悔的是走心，這節目真的不配」、「節目組直接讓人退賽？？算違約了吧，是不是有啥矛盾啊」、「這個節目真瘋，都退賽了」、「無法理解節目組的作法」。

據了解，在剩餘的參賽者中有3位成員退賽，除了吳奇隆是因傷退賽外，其他2人則是沈月和李雪琴歐，不過2人都是因為檔期因素而退賽；雖然節目組目前都未有回應，但吳奇隆自爆節目黑料的行徑，似乎又讓節目多了幾個案外案。