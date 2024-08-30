中信兄弟30日以3比1擊敗富邦悍將，洋投象魔力傷癒復出首戰繳出4局失1分表現，總教練平野惠一給他打了500分的超高分數，對象魔力的表現很感動，象魔力也想到這段長達1年多的辛苦復健路、重新站上一軍投手丘時也忍不住激動情緒落淚。

象魔力傷癒復出一軍首戰用83球投4局，投出3次三振、2次四壞保送，被敲6支安打、失1分，最終無關勝敗。相隔515天再次站上一軍投手丘，象魔力有很多情緒，「最多的還是開心、興奮，很高興可以回到一軍比賽，腦中也閃過很多畫面，想到上次在一軍登板已經是2023年4月3日隊統一獅。」

想到這段辛苦的復健路、回到一軍賽場，象魔力也忍不住激動情緒紅了眼眶，「真的是很感動，能在站上投手丘，自己的情緒真的很多。」除了感謝一軍所有隊友，對於在屏東二軍基地的所有人，象魔力也是充滿感恩。

對於象魔力的表現，平野惠一十分感動，「他是經歷過韌帶置換手術的人，外面的人無法理解漫長復健路有多辛苦，今天看到他這樣的表現真的很開心，不只是他，從他開刀、復健到現在，很多幫助過他的人看到他有今天的表現一定也很高興。」

但對於831大限洋將最後抉擇，平野惠一賽後表示，很抱歉現在還沒辦法回答，還要跟教練團討論後才能向外界報告。象魔力則說：「這不是我能控制的，我能做的就是讓大家看到我在這場比賽是準備好了的，至於831如何決定是要看教練、公司。」

象魔力坦言，自己現在仍處於逐漸拉長投球數的情況，但不論最後教練團在「831大限」前做出什麼決定，自己都會繼續努力、幫助球隊贏下更多勝利。