對於民眾黨主席柯文哲被搜索並由廉政署約談一事，前立委蔡正元自曝，他曾向柯文哲說過，「目標就是你」，如果京華城沈慶京有1毛錢給柯文哲，柯文哲就完了；如果沒有，什麼事都雲淡風輕。

蔡正元30日在中天電視《頭條開講》表示，這件事當然是爆炸性新聞，對於柯文哲和檢調都是考驗。檢調如果沒有搜到什麼證據，就會吃鱉。

蔡正元自曝，他家也被搜索過，檢調懷疑他有沒有侵占中影財產？搜索後證據全無，他不但沒有侵占中影財產，還用一大筆金額補中影的虧損。檢調因此之後就轉變偵辦方向，懷疑蔡正元搬走阿波羅公司的錢。蔡驚訝向檢調表示，阿波羅公司股東只有一個人，就是蔡正元他自己，出資都是他自己的錢。

蔡正元直言，他曾向柯文哲說過，「目標就是你」，如果京華城沈慶京有1毛錢給柯文哲，柯文哲就完了；如果沒有，什麼事都雲淡風輕。

「柯文哲的態度是，他沒有拿小沈的錢！」蔡正元說，「他很坦蕩，說真的沒拿小沈的錢」。

蔡正元分析，當一位民選官員，做決策時，給老百姓再多的好處，都不會有罪，只要有根據。沒有拿錢怎會有對價關係？「你奈我何？」

至於京華城容積率，蔡正元強調，土地正好介於商三、商四，容積率可給可不給，「柯文哲有沒有裁量權？有！」可是如果收錢就不得了，就有對價關係。

★未經判決確定，應推定為無罪。