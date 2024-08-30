中信兄弟30日作客新莊以3比1擊敗富邦悍將，讓悍將吞下平聯盟史上單月最慘紀錄的第16敗，擔任第2棒的宋晟睿前役敲出久違的全壘打，今天在4局上又先是敲出直擊左外野全壘打牆的二壘安打開啟球隊攻勢，回來得分後卻是一瓶高蛋白迎接他，總教練平野惠一賽後笑著說，是用這樣的變相方式鼓勵球員。

平野惠一表示，擔任球隊前兩棒的打者最重要的工作就是第1局第1個打席要想辦法上壘，但開路先鋒岳政華和宋晟睿開局都遭到江少慶三振。4局上首棒打者宋晟睿鎖定第1球就出棒，敲出深遠二壘安打，再靠許基宏安打回來得分。

回到休息室要與教練、隊友們擊掌時，只見教練陳弘桂抱著一罐高蛋白、平野指著要他拿，第一時間他沒有拿，後來才抱著高蛋白與隊友們一一擊掌。

平野先是說怎麼大家都會注意到這種有趣細節，但也解密給他高蛋白的用意，「球員有時打出差一點點過牆的安打或是在牆前被接殺的球，都會嗆沒力量之類的，那罐高蛋白就是這個意思，但看到他們後面有好表現很開心。」