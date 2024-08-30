蟑螂是許多民眾都非常討厭的蟲子，光是看到就受不了。然而近期大陸海南就傳出一個相當恐怖的事件，有名男子睡覺時感覺有蟲爬進他的鼻孔，接著就出現咳嗽、咳黃痰、嘴裡有異味等症狀，到醫院檢查後，醫生竟然在他的氣管裡發現一隻有翅膀的昆蟲，後來確認是蟑螂，好在取出之後，該男子逐漸恢復健康。

據陸媒《南國都市報》報導，一名家住海南海口的58歲男子，近日看診時對醫生說，氣管裡有異物感，且出現咳嗽、咳黃痰、嘴中有異味等症狀。該男回憶，在就醫的3天前晚上，在睡覺時有感覺到蟲子從鼻孔爬進去，當下受到刺激開始嗆咳。

醫院檢查後發現，他的氣管裡竟然有一隻蟑螂。醫生指出，「當下非常清晰的看到了有個東西在那裡，是有翅膀的，給病人吸了周圍的痰後，就出現一個異物，很明顯就是一隻蟑螂。」好在最後用電子式支氣管鏡，成功將男子身體裡的蟑螂取出，他之後也逐漸恢復健康，目前已經出院。

針對呼吸道卡異物的情況，台北榮總有提供緊急處置方法，若是碰到有人輕微呼吸道哽塞，可以先鼓勵咳嗽，旁邊的人盡量不要打擾；若是當事人無法發出聲音或說話，需要盡快使用哈姆立克法，給予腹部快速按壓；若當事人已經昏迷，就要使用心肺復甦術，並打119求救。北榮提醒，若咳出異物後，還是感到不舒服，一定要立即就醫。