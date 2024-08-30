中信兄弟30日以3比1擊敗富邦悍將，中繼2局無失分的黃恩賜相隔709天再嚐勝投滋味也獲選單場MVP，以中繼身分獲選讓他好意外，他也希望未來有機會能夠再重回先發行列，「現在就是盡力投好每一球，把局數拉長，看自己極限在哪，突破看看。」

今天兄弟推出傷癒復出的洋投象魔力先發，最終他用83球投4局、失1分，黃恩賜接手中繼2局只被敲出1支安打、無失分，包含5局下面對張育成讓他敲出三壘方係滾地球出局，呂彥青、蔡齊哲、吳俊偉各投1局，5位投手聯手賞悍將吞下單月第16敗。

黃恩賜表示，對於中繼角色自己不會不適應，身為牛棚投手就是隨時把自己準備好。前次拿下勝投已經是2022年9月21日，他認為，不是先發拿勝感覺不太一樣，自己就是完成教練賦予的任務，未來有機會的話還是會想要投回先發，現在就是盡量拉長局數。

被問到首次對決張育成的感想，黃恩賜反應很直接，直呼：「好可怕！」，「他是大聯盟的打者，站上去的氣勢不太一樣，可能今天我都丟伸卡球所以運氣比較好一點，搞不好下次他就逮到我。」