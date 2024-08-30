檢廉偵辦京華城案，30日清晨搜索民眾黨主席柯文哲住家和辦公室；柯文哲表示，請執政當局說清楚，他們有什麼證據和合理理由搜索，隨後他前往廉政署說明。前立委沈富雄表示，柯文哲變了嗎？去問問他台大的同學，他們覺得今天柯文哲的下場沒有什麼可驚訝的地方。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室 》中表示，柯文哲今天會這個樣子，大家都想，他是一開始就這樣，大家都被騙了嗎？可以去問問台大高柯文哲幾屆、低他幾屆的同學們，他們曉得柯文哲的為人，他們覺得今天的下場沒有什麼可驚訝的地方。

沈富雄接著表示，柯文哲出身一個很平常的中產小資產階級，他就是念書還可以，結果就考上了台大，其實他最大的缺點就是夸夸其言，他說他很清白。

沈富雄更指出，民眾黨到目前犯了一個錯誤，就是太低估了檢調的進度，不曉得檢調比你快多少，所以民眾黨昨天還在開記者會，時任競總總幹事的黃珊珊還在湊那個帳單給大家看，他覺得，這對她的職業、本業，是一個很大的侮辱。

★未經判決確定，應推定為無罪。