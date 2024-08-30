隨著國人越來越重視健康，近幾年台中市的連鎖健身房、國民運動中心到處林立。信義房屋針對台中市已啟用的六座國民運動中心進行房市交易量統計，結果發現，「北區」國民運動中心周邊交易量最高，近一年成交量達到406件，成交均價28.9萬元；第二名為「西屯區」朝馬國民運動中心，成交量267件，成交均價39.7萬元。

信義房屋分析北區國民運動中心周邊交易熱門的主因是，單價相對偏低、區域內有百貨、市場、醫院、商圈，生活機能完善，且鄰近的中國醫藥大學附設醫院，醫護人員多、還有醫學生的爸媽會搶先布局購買房產。

北區運動中心除了房市交易量最高，同時使用人數也是最多。信義房屋中三區協理方浩銓表示，因北區是早期開發區域，區域內的住宅物件平均屋齡高，因此公設比較低，很多沒有配備健身房等設施，因此民眾前往運動中心比例也高，不只北區居民，也會吸引周邊如北屯區的民眾到這邊運動。

信義房屋北區崇德店長李欣儒表示，北區商圈成熟、生活機能優良，更有完整學區、醫院、百貨、多個公共設施，雖然平均屋齡偏高、市場上流通的物件多為25年以上的中古屋，但還是讓想當北區居民的購屋族趨之若鶩。李欣儒進一步指出，這類物件以二至三房＋車位的電梯大樓最搶手，總價約在1,000至2,000萬以內有機會入手。

另外，北區運動中心就在中國附醫附近，居民有不少醫護人員及醫學院就讀的學生。醫護人員因工作忙、工時長，相當重視效率，偏好離醫院步行15分鐘內的電梯社區。由於預算較為寬裕，可接受單價40至50萬元的新古屋，或單價50至60萬元以上的預售新案。

另外，還有一個特別的族群：醫學生的家長，考量到孩子需在這裡唸書六到七年，未來也有可能在此任職、成家，因此愛子心切的家長「搶先布局」，先行購入棲身之處，購買的物件也是二至四房的標準型產品。