檢廉偵辦京華城案，前副市長彭振聲夫婦30日移送台北地檢署複訊。（杜宜諳攝）

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署今（30）日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、以及包括柯妻陳佩琪、彭的謝姓妻子2名證人，陳女北檢訊後請回。晚間10時50分左右，彭振聲及妻子謝女2人被移送北檢複訊。目前僅柯文哲仍在廉政署訊問中。

北檢今天由忠組主任檢察官江貞諭與廉政署副署長林漢強2人親自帶隊搜索柯文哲住處，另忠組出動6名檢肅黑金檢察官分赴各地搜索，僅承辦的檢察官林俊言留守北檢。

據了解，檢廉本週就曾召開專案會議，預計近日將搜索約談柯文哲說明，由於涉案的北市議員應曉薇27日突然有意出境香港，檢廉緊急拘提她到案，因此提前收網，在並28日兵分48路展開大搜索。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民3人之際，廉政署另召開勤前會議，安排搜索柯文哲的細節，3人30日獲北院裁准。

檢廉一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲。檢廉將在搜索柯文哲結束後，將柯文哲帶回廉政署偵訊，稍晚將移送北檢複訊。

檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率是否有違背法令，涉及圖利罪，30日以被告身份約談前台北市副市長彭振聲（見圖），隨後移往北檢複訊。（趙雙傑攝）