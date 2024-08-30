國道1號29日發生14輛車集體爆胎。（圖／翻攝畫面）

昨(29日)中午12時許，有14名駕駛行經國道1號南向371.9K處時，壓到掉落於路面帶有鐵釘的橡膠墊，導致輪胎爆胎，駕駛們紛紛緊急停靠在路肩，還有駕駛開下交流道報案，警方獲報後，正透過CCTV影像與ETC門架做資料比對，尋找肇事車輛駕駛，以釐清詳情。

警方表示，昨(29)日中午12時許，多位駕駛行經國1南向371.9K處時，疑似輪胎壓到帶有鐵釘的橡膠墊，導致爆胎，駕駛們紛紛將車緊急停靠路肩，有些駕駛也開下交流道報案；這起事件至少有14名駕駛受害報案，警方調閱CCTV影像，透過ETC門架做資料比對，追查掉落大型橡膠墊的車輛。

警方呼籲，用路人使用車輛載運物品時，應嚴密覆蓋、綑紮牢固，避免載運物品滲漏、飛散、脫落、掉落，造成類似事故發生，危害自身及其他用路人安全。若違規的話最高可開罰18000元以下罰鍰，如果因肇事致人重傷或死亡，將會吊扣或吊銷駕照。