台灣嘻哈天團「玖壹壹」成員健志（廖建至）月初才PO出女友懷孕胎照，宣佈即將成為新手爸媽，今(30)日找來好友幫忙準備求婚，甚至包下摩天輪打上「Marry me？」的字樣，女友Mia（陳甯亞）當場感動落淚，整個過程全被好友春風紀錄下來。

一頭金髮的健志，手上捧著花，地下還有燈泡串排成的愛心，他深情向女友Mia喊話：「我不想再讓妳當我的女朋友了，我想要妳當我的老婆。」只見女友Mia雙手摀著臉，站在路燈下的她已經哭成淚人兒，站在一旁圍觀的好友也是感動不已。

玖壹壹健志包下摩天輪求婚，另2名團員春風、洋蔥也都在場。（圖／攝自IG 911_eo）

健志在2022年認愛「最美化妝師」女友Mia（陳甯亞）後，今年8月20日更宣布升格爸媽，相隔10天後再找幾個好友幫忙求婚，他特地包下摩天輪，浪漫寫下「MERRY ME？」，浪漫現場完全就是粉紅泡泡氛圍，整個求婚過程被春風記錄下來，還PO在社群上寫著：「巧遇人家求婚。」而玖壹壹另一名成員洋蔥也在內。

玖壹壹健志和Mia陳甯亞20日公開超音波照，開心宣佈成為新手父母。（圖/攝自IG 911_eo）

身為化妝師的Mia和玖壹壹已合作多年，幾乎是「御用化妝師」，健志為了給她安全感，於是在去(2023)年的情人節公開認愛，本月20日兩人分別在社群PO出超音波照，宣布升格成為新手爸媽，「各位我要當爸了，Mia要當媽了，唷呼唷呼，如果是女兒，乳名叫『優芙』，如果是兒子，乳名叫『優福』。」

健志與Mia大方認愛之後常一同出遊。（圖／攝自IG mia_1101）

浪漫求婚也引來網友祝福，紛紛留言「恭喜健志賀喜Mia，真男子漢的浪漫」、「太巧了什麼時候換你求婚」、「祝健志幸福噢！吼唷」、「Mia太好哩」、「下一個洋蔥，再來是你」、「(春風)拿鞭炮都像拿球棒」。