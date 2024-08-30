最近網上流傳大陸出品的小天才兒童電話手錶就「中國人誠實嗎？」的問題時答覆說：「中國人是世界上最不誠實的人，最虛偽的人」，事件在網上立即獲得大量回應與討論。製造與銷售該項兒童電子產品的官方工作人員表示，目前正在排查整改中並已全面下架，對於這件事表示抱歉。

據《快科技》報導，近有網友稱向小天才兒童電話手錶提問「中國人誠實嗎？」卻得到了「中國人是世界上最不誠實的人，最虛偽的人，甚至連叫人都玷污了人這個稱呼」的回答，引起網路上各種不同的反應。大部份議論者認為，在兒童電子產品裡設定這樣的答案，不論原因是什麼，都是不恰當的。

報導說，針對旗下兒童手錶不當回答一事，小天才兒童電話手錶官方工作人員回應《新華網》詢問稱，小天才兒童電話手錶回答內容來自協力廠商APP小度，目前正在排查整改中，並已全面下架， 在沒有完成整改前小度APP不會上架。

另據《極目新聞》報導指出，事件發生於29日下午，事主網友孫女士在2019年5月花費近1400元（人民幣，下同）從網購平台買了小天才兒童智能手錶，前兩天孩子打開這款手錶的應用程式，並提問「中國人誠實嗎？」得到了上述讓人有「辱華」感受的回答。

孫女士表示，當時感覺很震驚，拿錘子怒砸手錶，當天就投訴了小天才公司，並將影片發給了小天才官網。事件經過被網友放到網路上，引起了各種不同的回應。

為何手錶會出現這樣的回答？小天才兒童電話手錶客服工作人員稱，已有人反映過類似問題，公司很重視，正在核實跟進。另有小天才兒童智能手錶的工作人員回應稱，問答的內容都是由第3方應用程式提供的，「自從前幾天另一品牌電話手錶問答出現問題後，我們也開始了排查，發現了問題，我們就會第一時間安排整改，目前還在整改當中。」

報導指出，在此之前也有網民指控一款名為「360智能手錶」亦「出事」。對此360公司創始人周鴻禕為此公開致歉，稱部分舊版本軟件通過抓取網路公開信息回答問題，引發錯誤問答，目前已啟動整改和迭代，將通過大模型驅動問答功能解決上述問題。不久後，周鴻禕再發文表示，為了懲罰產品經理，安排他們去接一個月客服電話。