美國公布7月PCE年增2.5％、略低市場預期的2.6％且與前值持平；按月來看成長0.2％、符合市場預期，略高於前值0.1％，報告顯示通膨平穩，未再進一步下降、消費穩健上升，市場認為Fed 9月降息1碼的機率較高。
元大期貨表示，台股周五多方回神，聯電走高1.65％、台光電大漲5.68％，金融權值漲多跌少，貨櫃三雄、營建類股強勢演出。終場台指期上漲156點至22,323點，期現貨正價差擴大至54.91點，顯示投資人樂觀情緒升溫。
籌碼方面，外資現貨續賣超，現貨賣超47.4億元，期貨淨空單加碼2,583口至39,554口，逼近前高的4萬口空單水位，盤勢偏空布局；法人指出，最新公布的美國GDP優於預期，令市場稍作喘息，並聚焦美國PCE對股市情緒影響，短線台指期宜謹慎操作，整體行情維持區間震盪看待。
觀察期交所夜盤的商品報價，微台指跌30點、報22,288點；電子期跌1.15點、報1,191.1點；小型電子期跌2.5點、報1,189.75點；半導體30期漲12點、報6,090點；台積電期夜盤跌1元，報947元；台灣50 ETF期跌0.25點、報181.05點。
國外指數期貨、商品期貨部分，美國道瓊期漲112點、報41,566點；標普500期漲12.75點、報5,635.75點；那斯達克100指數期漲58點、報19,547點；費半指數期漲71點、報5,145點；英國富時100指數跌6點、報8,422點；臺幣黃金期跌1.5點、報9,750點；布蘭特原油期跌13點、報2,497點。
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