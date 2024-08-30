美國公布7月個人消費支出物價指數（PCE）數據，為聯準會（Fed）重視的通膨指標，在剔除能源和食品價格後的7月核心PCE年增2.6％，略低市場預期的2.7％，不過與前值持平；按月來看成長0.2％，符合市場預期並與前值持平，美股四大主要指數30日開高，費半上漲逾2％、台積電ADR也小漲，台指期夜盤反應則相對平淡，小跌22點、暫報22,296點。