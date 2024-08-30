近期AI熱潮降溫，市場焦點逐漸轉向傳統科技巨頭。蘋果作為全球市值最高的公司，其新產品發表總是備受矚目。市場普遍看好蘋果新機將帶來一波換機潮，帶動相關供應鏈業績成長。因此，蘋果概念股在近期市場動盪中表現相對穩健。

今年來新成立的高息ETF規模，至7月31日達2,362億元，這些高息ETF也共同持有具息值優勢的蘋概股。

根據口袋證券統計，晶技、日月光、致伸、和碩、瑞儀、可成、台郡等七檔蘋概股，也成為今年發行的五檔高息ETF共同持有成分股，ETF龐大資金池將成為這些蘋概股的銀彈，這五檔高息ETF包含統一台灣高息動能、元大台灣價值高息、兆豐電子高息等權、野村趨勢動能高息、群益科技高息成長。

口袋證券指出，七檔蘋概股分別占這五檔ETF權重從1％以下到5％不等，主要是因個別ETF設定的策略不同，有強調成長動能的，也有強調價值高息的，以這些新ETF規模來看，若個股權重達1％即有20多億元的買盤支撐，尚未算入較久的老字號ETF。

口袋證券指出，時序進入指數公司或個別ETF的權重調整期，也逢市場輪動主角易位，財務數字表現較佳的族群將有機會成為ETF調整青睞的對象。