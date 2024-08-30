寫真女星元元（吳婕安）擁有甜美臉蛋及E級魔鬼身材，加上天真傻大姐個性，被封為「呆萌女神」。經常在社群分享生活的她，30日也不吝嗇曬出性感泳裝照，其中側面的視角讓渾圓球形一覽無遺，美照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖。

元元30日在社群曬出2張美照，只見她將頭髮綁成2個小辮子，穿著淺藍色比基尼及牛仔褲，頭戴同色系鴨舌帽，看起來充滿青春氣息。而正面鏡頭的她，胸前巨物被雙臂擠壓出深長事業線，輕薄布料也讓她好身材展露無遺，展現出陽光、有活力的形象。

元元曬比基尼辣照。（圖／IG@1105ya）

另外一張照片則換成側面視角，側身坐在泳池邊的她，胸前豐滿形狀更顯突出，大方秀出白皙的纖細四肢及光滑美背，並對著鏡頭露出甜美笑容，模樣十分性感，她還配文寫下：「夏天哪有理由不玩水。」足見她當下非常開心。

性感辣照曝光後，立刻引來大批網友搶看，紛紛留言大讚，「元寶玩水消消氣」、「那有理由不穿比基尼」、「這就是夏天的顏色吧」、「夏天哪有理由不看水女孩」、「元元好美我戀愛了」、「看元元好消暑」、「夏天不是吃冰就是玩水」、「這可愛女孩應該還沒成年」、「哪有理由不愛妳」。

元元的新版寫真集在上月開放預購，此前她一連分享多張美照，讓廣大粉絲搶先試看，她也透露，這次跟以往最大的不同是，攝影師是由好姊妹林莎擔任，甚至還大突破出現裸泳的畫面，令不少人相當期待。