香港明報引述萬科集團財報顯示，營收為1,427億元，年減28.9％，且營業虧損為77.3億元，扣除非經常性損益之虧損76.1億元，而於6月底負債總額跌5.8％，至1.03兆元，但資產負債比率則升7.38個百分點，至62.04％。

萬科集團指出，業績虧損主要原因包括開發業務結算規模和毛利率下滑、計提減值、部分非主業財務投資出現虧損，以及為更快回籠資金，對資產交易和股權處置都採取更加堅決的行動，部分交易價格低於帳面值。